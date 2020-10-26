Ремдесивир. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n145601-tysyachi-flakonov-neeffektivnogo-preparata-protiv-covid-19-postupyat-v-ukrainu.html

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Коронавирус продолжает распространяться по Украине. В Министерстве охраны здоровья ищут лекарства, которые должны помочь при лечении коронавируса. На этой неделе в Украину должна прибыть первая партия препарата «Ремдесивир» для лечения COVID-19.

В Украину должно поступить 14 тыс. флаконов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Ввоз незарегистрированного лекарственного средства на прошлой неделе разрешил Минздрав. «Ремдесивир» закупило государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».

По его словам, препарат завезут в Украину до конца этой недели. Процедура закупки, как заметил Иващенко, предусматривала закупку 28,2 тыс. флаконов лекарственного средства. Их должно хватить на лечение 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением COVID-19.

Данное лекарственное средство применяется во многих странах, в частности в США, Японии, Австралии, страны ЕС. Оно входит в их протоколы лечения, — сказал Иващенко.

Напомним, промежуточные результаты испытания препаратов ремдесивир и интерферон показали, что они имеют незначительное или вовсе отсутствующее влияние на предотвращение летальных случаев среди больных COVID- 9 и сокращение времени пребывания в больнице таких пациентов.