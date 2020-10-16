В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому усилия медиков всего мира направлены на поиск эффективных лекарств от этого заболевания.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время известно о только одном эффективном препарате, помогающем при тяжелой форме коронавирусной болезни COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга.

Кортикостероид дексаметазон до сих пор является единственным терапевтическим средством, которое продемонстрировало свою эффективность против COVID19, для пациентов с тяжелой формой заболевания, — подчеркнул Гебреисус.

Отмечается, что в настоящее время ведутся испытания других терапевтических препаратов, но пока безуспешно.

Так, промежуточные результаты испытания препаратов ремдесивир и интерферон показали, что они имеют незначительное или вовсе отсутствующее влияние на предотвращение летальных случаев среди больных COVID- 9 и сокращение времени пребывания в больнице таких пациентов.

Напомним, шведские ученые недавно сообщили об обнаружении нанотела, способного предотвращать заражение коронавирусом. Эти нанотела в будущем могут лечь в основу противовирусного средства против COVID-19.