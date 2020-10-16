У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145229-liky-vid-koronavirusu-vooz-vidomo-lyshe-pro-odyn-efektyvnyy-preparat.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває, тож зусилля медиків усього світу спрямовані на пошук ефективних ліків від цього захворювання.

Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) наразі відомо про лише один ефективний препарат, який допомагає при важкій формі коронавірусної хвороби COVID-19. Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив про це сьогодні, 16 жовтня, під час брифінгу.

Кортикостероїд дексаметазон досі є єдиним терапевтичним засобом, який продемонстрував свою ефективність проти COVID19, для пацієнтів з важкою формою захворювання, — наголосив Гебреісус.

Зазначається, що ведуться випробування інших терапевтичних препаратів, але поки безуспішно.

Так, проміжні результати випробування препаратів ремдесивір та інтерферон показали, що вони мають незначний або зовсім відсутній вплив на запобігання летальним випадкам серед хворих на COVID- 9 та скорочення часу перебування в лікарні таких пацієнтів.

Нагадаємо, шведські вчені нещодавно повідомили про виявлення нанотіла, здатного запобігати зараженню коронавірусом. Ці нанотіла в майбутньому можуть лягти в основу противірусного засобу проти COVID-19.