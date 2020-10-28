КСУ ухвалив рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах — НАЗК

https://racurs.ua/ua/n145678-ksu-uhvalyv-rishennya-u-spravi-pro-nezakonne-zbagachennya-u-vlasnyh-interesah-nazk.html

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Конституційний суд України 27 жовтня ухвалив на закритому засіданні рішення про невідповідність Конституції положень закону «Про запобігання корупції». Визнані неконституційними два пункти: кримінальна відповідальність за недостовірні відомості при подачі чиновниками і нардепами електронних декларацій і частина контролюючих повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У цьому відомстві заявили, що «корупційні практики в Україні перемагають на найвищому рівні: судді Конституційного суду прийняли рішення в „справі про незаконне збагачення“ у власних інтересах».

В НАЗК зауважили, що раніше виявили ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів КСУ — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов, — йдеться у заяві НАЗК.

Зокрема вказується, що у декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей, у Завгородньої за 2018 рік знайшли недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

Під час перевірки щорічних декларацій судді КСУ Володимира Мойсика НАЗК встановило використання завідомо підробленого документа.

Очікується, що КСУ сьогодні опублікує своє рішення.

Засідання КСУ відбулося в письмовій формі. Суд не заслуховував учасників справи, а в закритому режимі читав їхні письмові пояснення. Раніше очільник НАЗК Олександр Новіков заявляв, що ця обставина «дає привід сумніватися в об'єктивності рішення суддів у справі».