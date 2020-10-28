КСУ принял решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах — НАПК

https://racurs.ua/n145678-ksu-prinyal-reshenie-po-delu-o-nezakonnom-obogaschenii-v-sobstvennyh-interesah-napk.html

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Конституционный суд Украины 27 октября принял на закрытом заседании решение о несоответствии Конституции положений закона «О предотвращении коррупции». Признаны неконституционными два пункта: уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций и часть контролирующих полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В этом ведомстве заявили, что «коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне — судьи Конституционного Суда приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах».

В НАПК отметили, что ранее выявили признаки декларирования недостоверной информации у двух судей КСУ — Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Это свидетельствует о наличии у Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях, — говорится в заявлении НАПК.

В частности указывается, что в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено недостоверных сведений на 3,6 млн грн, у Завгородней за 2018 год нашли недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 год — 754 тыс. грн.

Во время проверки ежегодных деклараций судьи КСУ Владимира Мойсика НАПК установило использование заведомо поддельного документа.

Ожидается, что КСУ сегодня опубликует свое решение.

Заседание КСУ произошло в письменной форме: суд не заслушал участников дела, а в закрытом режиме читал их письменные объяснения. Ранее глава НАПК Александр Новиков заявил, что это обстоятельство «дает повод сомневаться в объективности решения судей по делу».