КСУ отменил уголовную ответственность за незаконное декларирование. Фото: КСУ

https://racurs.ua/n145669-ksu-otmenil-ugolovnuu-otvetstvennost-za-nezakonnoe-deklarirovanie-leschenko.html

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Конституционный суд Украины частично признал неконституционным антикоррупционное законодательство по представлению народных депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За будущее».

КСУ признал неконституционной ст. 366−1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Решение было принято на закрытом заседании. Об этом 27 октября сообщил бывший народный депутат и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко в Telegram.

По его информации, суд также признал неконституционными контрольные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четыре судьи: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый, — говорится в сообщении.

Как известно, ст. 366−1 УК предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо недостоверных сведений в декларации.

Напомним, представителя офиса Зеленского не пустили на заседание Конституционного суда, где должны были установить, соответствует ли электронное декларирование чиновников конституционности статьи о незаконном обогащении и другим законам антикоррупционного законодательства.