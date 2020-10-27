Экс-король Бельгии впервые встретился со своей внебрачной дочерью. Фото: spletnik.ru

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Бывший король Бельгии Альберт II впервые встретился со своей внебрачной дочерью Дельфиной Боэль.

Ей пришлось семь лет судиться, чтобы отсудить титул принцессы и доказать, что экс-король ее отец. Они встретились в Брюсселе в королевской резиденции в замке Бельведер. Пришла повидаться с внебрачной дочерью бывшего короля и его жена Паола. Об этом 27 октября сообщает Reuters со ссылкой на заявление экс-монархов.

25 октября, открылась новая глава, наполненная эмоциями, спокойствием, пониманием, а также надеждой. После потрясений, ран и страданий наступает время прощения, исцеления и примирения. Это терпеливый и порой трудный путь, по которому мы решили решительно идти вместе, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в октябре 2020 года тест ДНК подтвердил то, что 52-летняя бельгийская художница — дочь 86-летнего экс-короля Бельгии Альберта, который в 2013 году отрекся от престола. Монарх ранее отрицал, что он отец Боэль. После подтверждения теста ДНК суд присвоил ей титул принцессы. Женщина после этого сменила свою фамилию с Боэль на Саксен-Кобург.

Напомним, герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри разочаровали 99-летнего принца Филиппа — мужа королевы Великобритании Елизаветы II.