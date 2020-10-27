Екс-король Бельгії вперше зустрівся зі своєю позашлюбною дочкою. Фото: spletnik.ru

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Колишній король Бельгії Альберт II вперше зустрівся зі своєю позашлюбною дочкою Дельфіною Боель.

Їй довелося сім років судитися, щоб відсудити титул принцеси та довести, що екс-король її батько. Вони зустрілись у Брюсселі у королівській резиденції у замку Бельведер. Прийшла побачитися з позашлюбною донькою колишнього короля й його дружина Паола. Про це 27 жовтня повідомляє Reuters із посиланням на заяву екс-монархів.

25 жовтня відкрилася нова глава, наповнена емоціями, спокоєм, розумінням, а також надією. Після потрясінь, ран і страждань настає час вибачення, зцілення і примирення. Це терплячий і часом важкий шлях, по якому ми вирішили рішуче йти разом, — йдеться в заяві.

Зазначається, що у жовтні 2020 року тест ДНК підтвердив те, що 52-річна бельгійська художниця — донька 86-річного екс-короля Бельгії Альберта, який у 2013 році зрікся престолу. Монарх раніше заперечував, що він батько Боель. Після підтвердження тесту ДНК суд привласнив їй титул принцеси. Жінка після цього змінила своє прізвище з Боель на Саксен-Кобург.

Нагадаємо, герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі розчарували 99-річного принца Філіпа — чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.