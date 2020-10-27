Коронавірус в Єропі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n145667-koronavirus-v-ievropi-belgiya-bie-rekordy-iz-zarajennya-a-v-nimechchyni-prognozuut-po-20-tys.html

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Найвищий рівень зараження коронавірусом серед країн Європейського Союзу фіксується у Бельгії.

За останні 14 днів на 100 тис. населення в цій країні зареєстрували понад 1 тис. 390 випадків COVID-19. Основними осередками пандемії в Бельгії стали міста Брюссель, Антверпен та Льєж. Про це повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань.

На другій позиції опинилася Чехія, тут за останні два тижні показник інфікованих склав 1 тис. 380 випадків на 100 тис. населення. Третє місце посів Люксембург із 760 випадкам, а четверту та п’яту позицію посіли Словенія (732) і Нідерланди (694).

При цьому у Чехії найвищий рівнем смертності від коронавірусу — 12,3 випадки на 100 тис. громадян. Бельгія займає другу позицію.

Тим часом міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр заявив, що до кінця поточного тижня в країні очікують по 20 тис. нових випадків зараження коронавірусом щодня. Раніше таку кількість хворих очікували на Різдво.

А лобістська асоціація ACI EUROPE, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів, оголосила, що коронавірусна криза продовжує завдавати збитків авіаційній галузі. Фахівці організації заявили Politico, що Європі загрожує колапс значної частини її авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору. Загалом у Європі 740 аеропортів, а під загрозою закриття перебувають 193 аеропорти.

Нагадаємо, 27 жовтня у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Європа значно відстає в боротьбі з COVID-19. У ВООЗ бачать величезну проблему у вільному пересуванні людей всередині країн Євросоюзу на тлі нових спалахів коронавірусу.