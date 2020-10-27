Коронавирус в Европе. Фото: РБК

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Самый высокий уровень заражения коронавирусом среди стран Европейского Союза фиксируется в Бельгии.

За последние 14 дней на 100 тыс. населения в этой стране зарегистрировали свыше 1 тыс. 390 случаев COVID-19. Основными очагами пандемии в Бельгии стали города Брюссель, Антверпен и Льеж. Об этом сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

На второй позиции оказалась Чехия, здесь за последние две недели показатель инфицированных составил 1 тыс. 380 случаев на 100 тыс. населения. Третье место занял Люксембург с 760 случаям, а четвертую и пятую позицию заняли Словения (732) и Нидерланды (694).

При этом в Чехии самый высокий уровень смертности от коронавируса — 12,3 случая на 100 тыс. граждан.

Между тем министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что до конца текущей недели в стране ожидают по 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Раньше такое количество больных ожидали на Рождество.

А лоббистская ассоциация ACI EUROPE, которая продвигает коллективные интересы европейских аэропортов, заявила Politico, что коронавирусный кризис продолжает наносить ущерб авиационной отрасли. Специалисты организации заявили Politico, что Европе угрожает коллапс значительной части ее авиатранспортной системы, если правительства не приложат больше усилий для поддержки сектора. Всего в Европе 740 аэропортов, а под угрозой закрытия находятся 193 аэропорта.

Напомним, 27 октября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа значительно отстает в борьбе с COVID-19. В ВОЗ видят огромную проблему в свободном передвижении людей внутри стран Евросоюза на фоне новых вспышек коронавируса.