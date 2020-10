У SpaceX назвали вартість свого супутникового інтернету

Starlink. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145666-u-spacex-nazvaly-vartist-svogo-suputnykovogo-internetu.html

Ракурс

SpaceX, компанія Ілона Маска, розширює бета-тестування свого супутникового швидкісного інтернету Starlink. У понеділок компанія розіслала електронні листи людям, які виявили зацікавленість у підписці на цю послугу.

Також SpaceX виклала додаток інтернету Starlink в каталог магазину Apple App Store і Google Play. Про це повідомляє CNBC.

Додаток призначений для налаштування та підключення до мережі Starlink, тестування швидкості і усунення проблем.

У листі зазначено, що послуга інтернету Starlink коштує 99 дол. на місяць — плюс 499 дол. на замовлення пакету підключення. Комплект складається з користувацького терміналу для підключення до супутників, монтажного штатива та Wi-Fi маршрутизатора.

Зазначається, що інтернет від Starlink буде працювати зі швидкістю від 50 Мбіт/сек до 150 Мбіт/сек та затримкою від 20 мс до 40 мс протягом наступних кількох місяців. Інтернет може працювати з перебоями.

Зі збільшенням кількості супутників на орбіті, робота інтернету буде відчутно стабільнішою. Вже влітку 2021 року SpaceX очікує затримку на рівні 16 мс.

У SpaceX повідомили, що листи отримали 700 тис. осіб, які підписалися на програму Starlink Better Than Nothing Beta.

Нагадаємо, що Ілон Маск планує збільшити кількість супутників Starlink на навколоземній орбіті до 800, що є достатнім числом, щоб передавати швидкісний інтернет на Землю. У зв’язку з цим була запущена 14-та місія Starlink з партією інтернет-супутників, які розробила компанія.