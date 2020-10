SpaceX назвала стоимость своего спутникового интернета

Starlink. Фото: pravda.com.ua

SpaceX, компания Илона Маска, расширяет бета-тестирования своего спутникового скоростного интернета Starlink. В понедельник компания разослала электронные письма людям, которые проявили заинтересованность в подписке на эту услугу.

Также SpaceX поместила приложение интернета Starlink в каталог магазина Apple App Store и Google Play. Об этом сообщает CNBC.

Приложение предназначено для настройки и подключения к сети Starlink, тестирование скорости и устранения проблем.

В письме указано, что услуга интернета Starlink стоит 99 долл. в месяц — плюс 499 долл. на заказ пакета подключения. Комплект состоит из пользовательского терминала для подключения к спутникам, монтажного штатива и Wi-Fi маршрутизатора.

Отмечается, что интернет от Starlink будет работать со скоростью от 50 Мбит/с до 150 Мбит/сек и задержкой от 20 мс до 40 мс в течение следующих нескольких месяцев. Интернет может работать с перебоями.

С увеличением количества спутников на орбите, работа интернета будет ощутимо стабильней. Уже летом 2021 SpaceX ожидает задержку на уровне 16 мс.

В SpaceX сообщили, что письма получили 700 тыс. человек, которые подписались на программу Starlink Better Than Nothing Beta.

Напомним, что Илон Маск планирует увеличить количество спутников Starlink на околоземной орбите до 800, что является достаточным количеством, чтобы передавать скоростной интернет на Землю.

В связи с этим была запущена 14-я миссия Starlink с запуском партии интернет-спутников, которые разработала компания. Запуск миссии проходил с мыса Канаверал, находящегося в штате Флорида.