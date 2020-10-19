Представителя Зеленского не пустили в КСУ. Фото: ukrinform.com

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Конституционный суд грубо нарушил право президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных процессах, считают в политсиле «Слуга народа».

В партии заявили, что 19 октября должно было состояться заседание Большой палаты КСУ. Фемида должна была установить, соответствует ли электронное декларирование чиновников конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовано в Telegram.

Отмечается, что Конституционный суд неожиданно изменил форму производства на письменную. По ней участники дела не заслушиваются — судьи в закрытом режиме только читают объяснение участников процесса.

В партии напомнили, что в этом деле привлечен ряд высокопоставленных чиновников — генпрокурор, председатель Верховного суда, министр юстиции, руководители Антикоррупционного бюро и НАПК, представители президента и парламента. В политсиле возмущены, что Фемида проигнорировала представителей Зеленского и Верховной Рады.

По закону о КС, мы имеем право участвовать в любом заседании. Поэтому недопуск сегодня мы считаем грубым нарушением закона. И он ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле, — заявила представитель ВРУ в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал свидетельством «серого факта в украинском законодательстве» решение Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.