Нападения акул на людей. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145311-napadeniya-akul-na-ludey-i-globalnoe-poteplenie-svyazali-avstraliyskie-uchenye.html

Ракурс

Глобальное потепление приводит к росту числа летальных нападений акул на людей. Нападения акул в этом году в Австралии унесли рекордное количество жизней. Впервые с 1934 года хищники убили семь человек.

В 2019 году в Австралии не зафиксировали ни одного летального случая, а в предыдущие годы фиксировали одну-две смерти. Об этом сообщает CNN.

В этом году акулы атаковали дайверов и серфингистов у побережья Сиднея, штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, где раньше таких случаев практически не случалось.

Эксперты отмечают, что при этом в Австралии не выросло количество нападений акул. В этом году произошел 21 инцидент, что соответствует предыдущим годам. Разница заключается в уровне смертности.

Экологи отмечают, что есть еще один возможный виновник: глобальное потепление. По мере нагревания океанов целые экосистемы разрушаются и вынуждены приспосабливаться. Рыбы мигрируют в новые места. Поведение видов меняется. Когда морской мир меняется, акулы следуют за своей добычей и приближаются к популярным пляжам.

Ученые отмечают, что тигровых акул, живущих на севере, ранее давно не видели у берегов Сиднея. Присутствие людей делает акул агрессивными, и они все чаще нападают.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ради вакцины от коронавируса придется убить около 250 тыс. акул. А поскольку вакцинация, вероятно, будет осуществляться в два этапа, то это число возрастет и до 500 тыс. Об этом свидетельствуют подсчеты природоохранной организации Shak Allies.