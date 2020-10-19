Напади акул на людей. Фото:УНН

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Глобальне потепління призводить до зростання кількості летальних нападів акул на людей. Напади акул цього року в Австралії забрали рекордну кількість життів. Уперше з 1934 року хижаки вбили сімох осіб.

У 2019 році в Австралії не зафіксували жодного летального випадку, а у попередні роки фіксували по одній-дві смерті. Про це повідомляє CNN.

Цього року акули атакували дайверів та серфінгістів біля узбережжя Сіднея, штатів Квінсленд і Новий Південний Вельс, де раніше таких випадків практично не траплялося.

Експерти зазначають, що при цьому в Австралії не зросла кількість нападів акул. Цього року стався 21 інцидент, що відповідає попереднім рокам. Різниця полягає у рівні смертності.

Екологи зазначають, що є ще один можливий винуватець: глобальне потепління. У міру нагрівання океанів цілі екосистеми руйнуються і змушені пристосовуватися. Риби мігрують у нові місця. Поведінка видів змінюється. І, коли морський світ перетворюється, акули слідують за своєю здобиччю і наближаються до популярних пляжів.

Науковці зазначають, що тигрових акул, які живуть на півночі, раніше давно не бачили біля берегів Сіднея. Присутність людей робить акул агресивними, і вони все частіше нападають.

Нагадаємо, що заради вакцини від коронавірусу доведеться вбити близько 250 тис. акул. Оскільки вакцинація, ймовірно, здійснюватиметься у два етапи, то це число зросте і до 500 тис. Про це свідчать підрахунки природоохоронної організації Shak Allies.