Будет ли день тишины в Фейсбук, рассказали эксперты. Фото: itc.ua

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Facebook в Украине не будет принимать никаких дополнительных мер, чтобы предотвратить агитацию 24 октября — в день тишины перед местными выборами.

Пока неизвестно, как нарушения в этот день будут регулировать в социальных сетях. Об этом 19 октября заявила менеджер Фейсбука по публичной политике в Украине Екатерина Крук, сообщается на веб-странице движения «Честно».

По ее словам, ограничения политической рекламы в Facebook будут только в Соединенных Штатах Америки. Крук подчеркнула, что соцсеть будет блокировать новую политическую и тематическую рекламу за неделю до президентских выборов. Это будут делать для того, чтобы избежать путаницы и предотвратить возможные злоупотребления.

Менеджер Фейсбука отметила, что администрация социальной сети не обсуждала применение подобных действий в других странах. Ограничения будут касаться только США.

Как известно, предвыборная агитация заканчивается в 00.00 последней пятницы перед днем голосования. Это предусмотрено ч. 2 ст. 47 закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Напомним, с начала избирательного процесса, который стартовал в Украине 5 октября, полицейские открыли 406 уголовных производств. Правоохранители уже зарегистрировали 5 тыс. 400 сообщений и заявлений о различных нарушениях.