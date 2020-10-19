Чи буде день тиші у Фейсбук, розповіли експерти. Фото: itc.ua

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Facebook в Україні не вживатиме жодних додаткових заходів, аби запобігти агітації 24 жовтня — в день тиші перед місцевими виборами.

Наразі невідомо, як порушення в цей день регулюватимуть у соціальних мережах. Про це 19 жовтня заявила менеджер Фейсбуку з публічної політики в Україні Катерина Крук, повідомляється на веб-сторінці руху «Чесно».

За її словами, обмеження політичної реклами у Facebook будуть лише в Сполучених Штатах Америки. Крук наголосила, що соцмережа блокуватиме нову політичну та тематичну рекламу за тиждень до президентських виборів. Це робитимуть для того, щоб уникнути плутанини та запобігти можливим зловживанням.

Менеджер Фейсбуку зазначила, що адміністрація соціальної мережі не обговорювала застосування подібних дій в інших країнах. Обмеження стосуватимуться лише США.

Як відомо, передвиборча агітація закінчується о 00.00 останньої п’ятниці перед днем голосування. Це передбачено ч. 2 ст. 47 закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Нагадаємо, з початку виборчого процесу, який стартував в Україні 5 жовтня, поліцейські відкрили 406 кримінальних проваджень. Правоохоронці вже зареєстрували 5 тис. 400 повідомлень та заяв про різноманітні порушення.