Антикоррупционный суд защищает в КСУ команда Зеленского, фото — Укринформ

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Высший антикоррупционный суд создан законно и в соответствии с Конституцией Украины — считают представители Офиса президента. Об этом они заявили на заседании Конституционного суда.

6 октября на открытой части заседания судьи КСУ рассмотрели дело по поводу конституционного представления 49 народных депутатов Украины относительно конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил — Банковая не соглашается с аргументом авторов представления о том, что ВАКС является «особым» судом, а потому его создание является антиконституционным.

Высший антикоррупционный суд является именно специализированным судом, а не особым судом, создание которого прямо запрещает Конституция, — заявил Вениславский во время трансляции заседания.

Представитель Зеленского в КСУ считает, что дело является еще одной ступенью в кампании по борьбе с антикоррупционными органами Украины, которая «осуществляется определенными политическими силами».

Можно фантазировать, что и карманные кражи должны рассматриваться отдельным судом, но коррупционные правонарушения в Украине являются угрозой национальной безопасности, поэтому существование отдельного специализированного Высшего антикоррупционного суда является абсолютно обоснованным, — заявил Вениславский.

Юрист сообщил, что ВАКС — постоянный специализированный суд в системе судоустройстве Украины, что подтверждается в законе «О судоустройстве и статусе судей», а такая позиция не противоречит Конституции.

Антикоррупционный суд является постоянным судом, то есть осуществляет правосудие на постоянной основе, а не для решения особых дел для определенного периода времени, считает представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря. Она убеждала судей КСУ, что ВАКС хотя и рассматривает отдельные категории дел, но действует в единой системе судоустройства.

Верховный суд при этом является судом кассационной инстанции по делам, подсудным ВАКС, — сообщила Совгиря.



Кроме того, Совгиря заявила, что участие международных экспертов в подготовке решений относительно назначений антикоррупционных судей не представляет угрозы государственному суверенитету Украины, потому что они не имеют права на императивные решения.

В июле в КСУ поступило представление 49 народных депутатов о конституционности закона «О Высшем антикоррупционном суде». Авторы ходатайства считают, что этот нормативный акт приводит к нарушению принципов судоустройства и сужает права судей относительно их независимости и неприкосновенности.