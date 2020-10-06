Дистанция в два метра — не помеха инфицированию коронавирусом

https://racurs.ua/n144763-distanciya-v-dva-metra-ne-pomeha-inficirovaniu-koronavirusom.html

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Дистанция в два метра не может обезопасить от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В некоторых помещениях можно заразиться COVID-19, даже находясь на расстоянии свыше 1,8 м.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях по предотвращению распространения коронавируса, которые обнародовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Некоторые отчеты указывают на необычные обстоятельства, когда пациенты с COVID-19 инфицировали других на расстоянии более шести футов (1,8 м) или заражение происходило вскоре после того, как лицо с подтвержденным диагнозом COVID-19 покинуло территорию, — отмечают медики в США.

Такое инфицирование, несмотря на дистанцию, стало возможным в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где люди часто занимались активностями, предусматривающими интенсивное дыхание (например, спортом).

Вместе с тем, эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США оставили рекомендацию о соблюдении дистанции минимум в шесть футов (1,8 м). Также медики рекомендуют носить маску, закрывающую нос и рот, часто мыть руки, чистить внешние поверхности и оставаться дома в случае болезни.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 октября, коронавирус унес жизни почти сотни украинцев.