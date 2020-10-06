Дистанція у 2 метри — не перешкода коронавірусу — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n144763-dystanciya-u-dva-metry-ne-pereshkoda-infikuvannu-koronavirusom.html

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Дистанція у два метри не може убезпечити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. В деяких приміщеннях можна заразитися COVID-19, навіть перебуваючи на відстані у понад 1,8 м.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо запобігання поширенню коронавірусу, які оприлюднив американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC).

Деякі звіти вказують на незвичайні обставини, коли пацієнти з COVID-19 інфікували інших на відстані понад шість футів (1,8 м) або зараження відбувалося невдовзі після того, як особа з підтвердженим діагнозом COVID-19 покинула територію, — зазначають медики у США.

Таке інфікування попри дистанцію стало можливим у погано вентильованих і закритих приміщеннях, де люди часто займалися активностями, що передбачають інтенсивне дихання (для прикладу, спортом).

Разом з тим, експерти Центру із контролю та профілактики захворювань США залишили рекомендацію щодо дотримання дистанції щонайменше у шість футів (1,8 м). Також медики рекомендують носити маску, яка закриває ніс і рот, часто мити руки, чистити зовнішні поверхні і залишатися вдома в разі хвороби.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 жовтня, коронавірус забрав життя майже сотні українців.