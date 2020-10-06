Антикорупційний суд захищає в КСУ команда Зеленського — аргументи Банкової, фото — Укрінформ

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Вищий антикорупційний суд створено законно і відповідно до Конституції України — вважають представники Офісу президента. Про це вони заявили на засіданні Великої палати Конституційного суду.

6 жовтня на відкритій частині засідання судді КСУ розглянули справу за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив — Банкова не погоджується з аргументом авторів подання про те, що ВАКС є «особливим» судом, а тому його створення є антиконституційним.

Вищий антикорупційний суд є саме спеціалізованим судом, а не особливим судом, створення якого прямо забороняє Конституція, — заявив Веніславський під час трансляції засідання.

Представник Зеленського в КСу вважає, що справа є ще однією сходинкою у кампанії боротьби з антикорупційними органами України, яка «здійснюється певними політичними силами».

Можна фантазувати, що і кишенькові крадіжки мають розглядатися окремим судом, але корупційні правопорушення в Україні є загрозою національній безпеці, тому існування окремого спеціалізованого Вищого антикорупційного суду є абсолютно обґрунтованим, — заявив Веніславський.

Правник повідомив, що ВАКС — постійний спеціалізований суд у системі судоустрої України, що підтверджується у законі «Про судоустрій і статус суддів», а така позиція не суперечить Конституції.

Антикорупційний суд є постійним судом, тобто здійснює правосуддя на постійній основі, а не для вирішення особливих справ для певного періоду часу, вважає представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря. Вона переконувала суддів КСУ, що ВАКС хоча й розглядає окремі категорії справ, але діє у єдиній системі судоустрою.

Верховний суд при цьому є судом касаційної інстанції у справах, які підсудні ВАКС, — повідомила Совгиря.



Крім того, Совгиря заявила, що участь міжнародних експертів у підготовці рішень щодо призначень антикорупційних суддів не становить жодної загрози державному суверенітету України, бо вони не мають права на імперативні рішення.

В липні до КСУ надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд». Автори клопотання вважають, що цей нормативний акт призводить до порушення принципів судоустрою і звужує права суддів щодо їх незалежності та недоторканості.