Представника Зеленського не пустили в КСУ. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n145313-predstavnyka-zelenskogo-ne-pustyly-na-zasidannya-ksu-u-sluzi-narodu-zayavyly-pro-porushennya.html

Ракурс

Конституційний суд грубо порушив право президента України та Верховної Ради брати участь у конституційних провадженнях, вважають у політсилі «Слуга народу».

У партії заявили, що 19 жовтня повинно було відбутися засідання Великої палати КСУ. Феміда повинна була встановити, чи відповідає електронне декларування чиновників конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства. Про це йдеться у заяві партії, яка опублікована в Telegram.

Зазначається, що Конституційний суд неочікувано змінив форму провадження на письмову. За нею учасники справи не заслуховуються — судді в закритому режимі лише читають пояснення учасників процесу.

У партії нагадали, що у цій справі залучені низка високопосадовців — генпрокурор, голова Верховного суду, міністр юстиції, очільники Антикорупційного бюро та НАЗК, представники президента та парламенту. У політсилі обурені, що Феміда проігнорувала представників Зеленського та Верховної Ради.

За законом про КС, ми маємо право брати участь у будь-якому засіданні. Тож недопуск сьогодні ми вважаємо грубим порушенням закону. І воно ставить під сумнів легітимність наступного рішення КСУ в цій справі, — заявила представник ВРУ у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав свідченням «сірого факту в українському законодавстві» рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону про Національне антикорупційне бюро.