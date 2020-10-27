КСУ скасував кримінальну відповідальність за незаконне декларування. Фото: КСУ

https://racurs.ua/ua/n145669-ksu-skasuvav-kryminalnu-vidpovidalnist-za-nezakonne-deklaruvannya-leschenko.html

Ракурс

Конституційний суд України частково визнав неконституційним антикорупційне законодавство за поданням народних депутатів партії «Опозиційна платформа — За життя» та групи «За майбутнє".

КСУ визнав неконституційною ст. 366−1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Рішення було ухвалене на закритому засіданні. Про це 27 жовтня повідомив колишній народний депутат та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко у Telegram.

За його інформацією, суд також визнав неконституційними контрольні повноваження Національного агентства з запобігання корупції.

Проект був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичу. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колісник і Головатий, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, ст. 366−1 ККУ передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Нагадаємо, представника офісу Зеленського не пустили на засідання Конституційного суду, де мали встановити, чи відповідає електронне декларування чиновників конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів антикорупційного законодавства.