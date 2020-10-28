Зеленский пообещал восстановить наказание за незаконное обогащение в новом законе

https://racurs.ua/n145680-zelenskiy-poobeschal-vosstanovit-nakazanie-za-nezakonnoe-obogaschenie-v-novom-zakone.html

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Незаконное обогащение должно наказываться, а электронное декларирование доходов является обязательным — такова реакция президента Украины Владимира Зеленского на решение Конституционного суда по закону «О предотвращении коррупции».

На Банковой заявили, что не допускают «отступления в антикоррупционной работе даже гипотетически». Офис Зеленского ожидает публикации полного текста решения КСУ и осознает, что «решение Конституционного суда окончательное и не подлежит обжалованию».

Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а у антикоррупционных органов будут необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности, — заявил Зеленский.

Напомним, что Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о несоответствии Конституции положений закона «О предотвращении коррупции». Признаны неконституционными два пункта: уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций и часть контролирующих полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

В НАПК заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в деле о незаконном обогащении «в собственных интересах».