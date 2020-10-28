Местные выборы. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Местные выборы-2020 прошли 25 октября, но окончательных результатов до сих пор нет. Известно, что «Европейская солидарность» выиграла в пяти регионах Украины.

«ЕС» первая на выборах в Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Об этом сообщает нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Также известно, что пропрезидентская «Слуга народа» победила только в Черновицкой, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

В свою очередь «ОПЗЖ» собрала наибольшее количество поддержки в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. «Батькивщина» победила только в Кировоградской области, «За будущее» — в Волынской области, а «ВО Свобода» — в Ивано-Франковской.

В других регионах победу одержали местные политические проекты:

в Винницкой области — партия «Украинская стратегия Гройсмана»;

на Закарпатье — партия «Родной Закарпатье», которую основал нардеп Василий Петевка;

на Полтавщине — партия «Доверие», которую создали представители одноименной депутатской группы в Раде;

в Харьковской области — «Блок Кернеса — Успешный Харьков»;

в Хмельницкой области — партия «Команда Симчишин» (партия мэра Хмельницкого Симчишин)

в Черкасской области — «ПО Черкасчане»;

в Черниговской области — партия «Родной дом» (партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко).

В Киевсовет зайдут в основном представители партии «Европейская солидарность» и «УДАР».

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине завершились трое суток назад, но их итоги продолжают устанавливать. Процесс полностью завершен только в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.