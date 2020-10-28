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Местные выборы. Фото: РБК-Украина

Победители местных выборов в регионах — «ЕС» получила пять областей, СН и ОПЗЖ — по четыре

28 окт 2020, 10:06
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Местные выборы-2020 прошли 25 октября, но окончательных результатов до сих пор нет. Известно, что «Европейская солидарность» выиграла в пяти регионах Украины.

«ЕС» первая на выборах в Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Об этом сообщает нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Также известно, что пропрезидентская «Слуга народа» победила только в Черновицкой, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

В свою очередь «ОПЗЖ» собрала наибольшее количество поддержки в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. «Батькивщина» победила только в Кировоградской области, «За будущее» — в Волынской области, а «ВО Свобода» — в Ивано-Франковской.

В других регионах победу одержали местные политические проекты:


  • в Винницкой области — партия «Украинская стратегия Гройсмана»;
  • на Закарпатье — партия «Родной Закарпатье», которую основал нардеп Василий Петевка;
  • на Полтавщине — партия «Доверие», которую создали представители одноименной депутатской группы в Раде;
  • в Харьковской области — «Блок Кернеса — Успешный Харьков»;
  • в Хмельницкой области — партия «Команда Симчишин» (партия мэра Хмельницкого Симчишин)
  • в Черкасской области — «ПО Черкасчане»;
  • в Черниговской области — партия «Родной дом» (партия мэра Чернигова Владислава Атрошенко).

В Киевсовет зайдут в основном представители партии «Европейская солидарность» и «УДАР».

Состав Киевсовета. Скриншот: Facebook ЕмцаНапомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине завершились трое суток назад, но их итоги продолжают устанавливать. Процесс полностью завершен только в шести регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Источник: Ракурс


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