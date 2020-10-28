ДТП. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145684-voditel-ustroil-smertelnoe-dtp-na-sumschine-chetvero-pogibshih.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие в Сумской области привело к смерти четырех человек. Авария произошла 28 октября, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Автомобиль «Ауди», которым управлял 20-летний водитель, врезался в отбойник. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров. Еще одна пассажирка госпитализирована в Шосткинскую районную больницу.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 17 октября на объездной дороге, возле Клеверного моста в Одесской области, столкнулись автомобили Mercedes и «Таврия». Оказалось, что 31-летний водитель «Таврии» выезжал с заправки и не пропустил «Мерседес», двигавшийся по главной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области. В результате ДТП пострадали семь человек.