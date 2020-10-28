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ДТП. Фото: pravda.com.ua

«Ауди» на Сумщине влетела в отбойник — четверо погибших (ФОТО)

28 окт 2020, 10:46
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Дорожно-транспортное происшествие в Сумской области привело к смерти четырех человек. Авария произошла 28 октября, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Автомобиль «Ауди», которым управлял 20-летний водитель, врезался в отбойник. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров. Еще одна пассажирка госпитализирована в Шосткинскую районную больницу.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водитель устроил смертельное ДТП на Сумщине. Фото: Нацполиция


Водитель устроил смертельное ДТП на Сумщине. Фото: Нацполиция

Напомним, 17 октября на объездной дороге, возле Клеверного моста в Одесской области, столкнулись автомобили Mercedes и «Таврия». Оказалось, что 31-летний водитель «Таврии» выезжал с заправки и не пропустил «Мерседес», двигавшийся по главной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области. В результате ДТП пострадали семь человек.


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