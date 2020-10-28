Задержание топ-менеджеров порта «Южный» провело НАБУ

https://racurs.ua/n145685-zaderjanie-top-menedjerov-porta-ujnyy-provelo-nabu.html

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Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении и задержали действующего, а также бывшего заместителя директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный».

Должностных лиц подозревают в причастности к завладению более 47 млн ​​грн.

НАБУ 27 октября разоблачила 11 человек в организации коррупционной схемы. Среди организаторов схемы — действующие и бывшие должностные лица порта, в частности, заместитель и экс-заместитель директора, семь бывших директоров коммерческих компаний и две сотрудницы коммерческих компаний.

По информации «Слова и дела», задержали первого заместителя директора МТП «Южный» Романа Инде.

Следствие установило схему злоупотреблений и хищений, действовавшую в 2017—2018 годах. Группа должностных лиц контролировала закупки в порту — от формирования потребности и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой. Таким образом обеспечивалась победа в торгах «нужным» компаниям. Речь идет о 29 тендерах.

Ранее в рамках этого дела 23 мая 2018 года НАБУ провело обыск в порту «Южный». Тогда детективы обыскивали и квартиры фигурантов, изъяли телефоны и ноутбуки. НАБУ предполагало, что действия должностных лиц порта нанесли более 152 млн грн убытков.