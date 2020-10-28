Андрій Єрмак. Фото: Бабель

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Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, показав квартиру своїх батьків. Батьки керівника відомства мешкають у «хрущовці» на бульварі Дружби народів у Києві.

Разом із батьками проживає і скандальний брат очільника ОП Денис. Про це повідомляє «Бабель».

Журналісти видання поспілкувалися з батьками Андрія Єрмака та розповіли про себе. Зазначається, що батько Андрія Єрмака — корінний киянин, а його дружина — з Санкт-Петербурга. Батьки очільника ОП познайомилися у спільних знайомих, коли його мати приїхала до Києва на три дні з візитом.





Вже у 1971 році вони одружилися, тоді ж народився і Андрій Єрмак. Як повідомляє видання, у квартирі сім’ї Єрмаків є невеликий бар — пляшки для нього із закордонних поїздок привозить старший син подружжя.





Журналісти розповіли, що батьки очільника ОП дуже розкуті, жартують та називають речі своїми іменами. Перед спілкуванням з журналістами вони надягнули маски та накрили стіл.





Батько Андрія Єрмака, якого ЗМІ звинувачують у співпраці з КДБ і Головним розвідувальним управлінням Росії, запевнив, що «все це вигадки». Натомість мати очільника ОП поскаржилася на те, що син рідко навідує родину, а після початку роботи у відомстві потрапляє додому лише вночі.

Сам Єрмак заявив, що не любить виставляти себе і сімʼю напоказ, але вже втомився слухати чутки про тата з ФСБ.

Ось, будь ласка, можете побачити, де вони живуть, як живуть — у Києві, в простій квартирі. Ось усе, що у них є. Я пишаюся своїми батьками, — наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Єрмак заявив, що брав участь у зустрічі президента Володимира Зеленського з керівником зовнішньої розвідки Сполученого Королівства Річардом Муром під час візиту до Великої Британії. Темою візиту стала протидія дезінформації.