Єрмак зізнався, чи воює з Аваковим / Фото: колаж, "Бабель"

https://racurs.ua/ua/n145697-iermak-ziznavsya-chy-vouie-z-avakovym.html

Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента Володимира Зеленського, розповів, чи воює з незмінним із 2014 року главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Ні, у нас з Аваковим нормальні робочі відносини, — зазначив Єрмак в інтерв’ю для «Бабеля».

На запитання журналістів, з ким нині керівнику офісу Зеленського доводиться воювати, він відповів:

Я, в принципі, людина війни, але ще ні з ким не починав воювати.

Видання також зауважило, що впродовж інтерв’ю Єрмак дуже часто згадував Зеленського й наголошував на тому, що «поважає і цінує його довіру». Журналісти висловили припущення про існування культу особи Зеленського.

Нагадаємо, Єрмак — другий глава Офісу президента, який очолив ОПУ у лютому 2020 року, змінивши на посаді колишнього друга Зеленського — Андрія Богдана. У минулому Єрмак працював юристом і кінопродюсером.

Наприкінці березня депутат від «Слуги народу» Гео Лерос звинуватив молодшого брата Єрмака Дениса в торгівлі держпосадами та оприлюднив низку аудіозаписів розмов Єрмака-молодшого. У серпні кілька ЗМІ повідомили, що через Єрмака зірвалася велика спецоперація українських спецслужб із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», які воювали на Донбасі.

На початку жовтня Лерос опублікував нові плівки, на яких заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко (близький друг і кум Єрмака) та «неформальний куратор» Києва Денис Комарницький обговорюють різні незаконні схеми.