Вакцина. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145693-vakcyna-vid-grypu-vje-prybula-v-ukrayinu-skilky-osib-zmoje-provakcynuvatysya.html

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Вакцина проти грипу уже надійшла в Україну. Вона вже з’явилась в аптеках та лікарнях.

Загалом в Україну завезуть понад 650 тис. доз. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема надійде близько 500 тис. доз вакцини «Ваксігрип тетра» (виробник Санові Пастер, Франція). Також в Україну поставлять вакцину Джисі Флю (виробник південнокорейська «Грін Кросс Корпорейшн») та «Інфлувак» (виробник «Абботт Біолоджікалз», Нідерланди).

Для осіб з групи ризику, зокрема медичних працівників, вакцину проти грипу Міністерство охорони здоров’я централізовано закуповує за кошти держбюджету

До слова, у 2019 році від грипу вакцинувалися 238 тис. українців. Від ускладнень грипу померла 71 особа. На грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Нагадаємо, якщо все вдаватиметься, то вакцина від коронавірусу в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення.