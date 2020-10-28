Коли запрацюють школи Києва, розповів Кличко / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145696-koly-zapracuut-shkoly-kyieva-rozpoviv-klychko.html

Ракурс

Коли школи Києва відновлять роботу, розповів міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу у середу, 28 жовтня.

29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах, — заявив мер Києва.

За його словами, залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів у 186 навчальних закладах.

Кличко зауважив, що після виборів у всіх міських школах, де розташовані дільниці, була здійснена дезінфекція.

Також стало відомо, що 95% навчальних закладів Києва (420 шкіл) вже підключені до опалення.

Учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але, наголошу: ми тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах. Чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання, — додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня коронавірус у Києві виявили у 563 осіб. Померло 15 хворих. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 35 тис. 450.