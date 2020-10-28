Коронавірус у Києві виявили у 563 осіб — більшість з них жінки — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n145694-koronavirus-u-kyievi-vyyavyly-u-563-osib-bilshist-z-nyh-jinky.html

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Коронавірус у Києві станом на 28 жовтня виявили у 563 осіб. Такі дані у середу оприлюднив міський голова столиці Віталій Кличко, який нині перебуває на самоізоляції.

Померли 15 хворих. Усього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 тис. 450… Одужала за минулу добу 221 особа, — зазначив Кличко.

Захворіли:

296 жінок віком від 18 до 96 років;

228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв;

19 дівчаток 2−17 років;

20 хлопчиків 2−17 років.

До лікарень Києва довелося госпіталізувати 52 пацієнтів. Усі інші інфіковані, включно з Кличком, перебувають на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання 27 жовтня виявили у:

Деснянському районі — 129,

Дніпровському — 84;

Солом’янському районі — 80 випадків.

У стаціонарах медзакладів Києва зараз лікуються 1 тис. 866 хворих на коронавірусну інфекцію.

494 пацієнти — у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 — під апаратами ШВЛ, — розповів Кличко.

Ще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на COVID-19. Пневмонію в столичних лікарнях лікує 491 хворий.