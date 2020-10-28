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Ракурс
Коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек — большинство из них женщины

Коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек — большинство из них женщины

28 окт 2020, 12:25
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Коронавирус в Киеве по состоянию на 28 октября обнаружили у 563 человек. Такие данные в среду обнародовал мэр столицы Виталий Кличко, который сейчас находится на самоизоляции.

Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 тыс. 450… Выздоровел за минувшие сутки 221 человек, — отметил Кличко.

Заболели:

  • 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;

  • 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;

  • 19 девочек 2−17 лет;

  • 20 мальчиков 2−17 лет.

Коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек — большинство из них женщины

В больницы Киева пришлось госпитализировать 52 пациентов. Все остальные инфицированные, включая Кличко, находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания 27 октября обнаружили в:

  • Деснянском районе — 129;

  • Днепровском — 84;

  • Соломенском районе — 80 случаев.

Коронавірус у Києві виявили у 563 осіб

В стационарах медучреждений Киева сейчас лечатся 1 тыс. 866 больных коронавирусной инфекцией.


494 пациента — в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 — под аппаратами ИВЛ, — рассказал Кличко.

Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Пневмонию в столичных больницах лечит у 491 больного.

Источник: Ракурс


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