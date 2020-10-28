Коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек — большинство из них женщины

Коронавирус в Киеве обнаружили у 563 человек — большинство из них женщиныhttps://racurs.ua/n145694-koronavirus-v-kieve-obnarujili-u-563-chelovek-bolshinstvo-iz-nih-jenschiny.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве по состоянию на 28 октября обнаружили у 563 человек. Такие данные в среду обнародовал мэр столицы Виталий Кличко, который сейчас находится на самоизоляции.
Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 тыс. 450… Выздоровел за минувшие сутки 221 человек, — отметил Кличко.
Заболели:
296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;
228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;
19 девочек 2−17 лет;
20 мальчиков 2−17 лет.
В больницы Киева пришлось госпитализировать 52 пациентов. Все остальные инфицированные, включая Кличко, находятся на самоизоляции.
Больше всего случаев заболевания 27 октября обнаружили в:
Деснянском районе — 129;
Днепровском — 84;
Соломенском районе — 80 случаев.
В стационарах медучреждений Киева сейчас лечатся 1 тыс. 866 больных коронавирусной инфекцией.
494 пациента — в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 — под аппаратами ИВЛ, — рассказал Кличко.
Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на COVID-19. Пневмонию в столичных больницах лечит у 491 больного.