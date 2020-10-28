Пожар на Одесчине. Фото: ГСЧС

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Пожар в Одесской области разгорелся сегодня утром, в селе Новокрасное Раздельнянского района Одесской области.

Огонь вспыхнул в одноэтажном доме, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Одному из малышей было 2 года, другой ребенок был в возрасте восьми месяцев. Отмечается, что огонь вспыхнул в комнате площадью 30 квадратных метров.



Пожар локализовали уже спустя час после возгорания. К ликвидации пожара привлекли четырех спасателей и одну единицу основной пожарной техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы сообщали, что лесные пожары в Луганской области привели к гибели 11 человек. Тела четырех местных, считавшихся пропавшими без вести, нашли под завалами домов в деревнях Сиротино и Вороново.