Мэр Киева сдал еще один положительный тест — коронавирус у Кличко

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Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает бороться с коронавирусом. Он продолжает работать из дома, находясь на самоизоляции.

Сегодняшний коронавирусный брифинг Кличко провел в новом формате. Он рассказал, что в понедельник, 26 октября, сдал еще один положительный тест на COVID-19. Мэр сообщил, что чувствует себя бодро и работает из дома.

Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами. Симптомы — сел голос, не чувствую сейчас запахов. Температура в норме. Пью витамины. Все нормально, — сказал Кличко и добавил, что ему помогает «спортивное прошлое и прочная иммунная система».

Напомним, что на выборах 25 октября Кличко, скорее всего, избрали на новый срок. Сейчас голоса досчитывают, но у лидера УДАРа более 50% голосов избирателей. Коронавирусом Кличко заболел за несколько дней до местных выборов.

С победой своего товарища поздравил даже Арнольд Шварценеггер.