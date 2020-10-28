Кличко після нового позитивного тесту на COVID-19 розповів про своє здоров’я, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n145691-klychko-znovu-zdav-pozytyvnyy-test-na-covid-19-i-rozpoviv-pro-svoie-zdorov-ya.html

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Мер Києва Віталій Кличко продовжує боротися із коронавірусом. Він продовжує працювати з дому, перебуваючи на самоізоляції.

Сьогоднішній коронавірусний брифінг Кличко провів в новому форматі. Він розповів, що у понеділок, 26 жовтня, здав ще один позитивний тест на COVID-19. Мер розповів, що почувається бадьоро та працює з дому.

Почуваюся непогано. Тримаюся бадьоро. Увесь час на телефоні. На зв’язку з міськими службами. Симптоми — сів голос, не відчуваю зараз запахів. Температура в нормі. П’ю вітаміни. Все нормально, — сказав Кличко і додав, що йому допомагає «спортивне минуле і міцна імунна система».

Нагадаємо, що на виборах 25 жовтня Кличка, найімовірніше, обрали на новий термін. Наразі голоси дораховують, але у лідера УДАРу понад 50% голосів виборців. На коронавірус Кличко захворів за декілька днів до місцевих виборів.

Із перемогою свого товариша привітав навіть Арнольд Шварценеггер.