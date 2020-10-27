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Ракурс
Арнольд Шварценеггер та Віталій Кличко, фото: Sebastian Zwez

Шварценеггер привітав Кличка з перемогою на виборах (ФОТО)

27 жов 2020, 15:39
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Арнольд Шварценеггер, відомий американський актор та колишній губернатор Каліфорнії, привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Кличко повідомив про це у свому Фейсбуці, опублікувавши підписану актором фотографію результатів екзит-полу.

Віталій, вітаю. Я пишаюся тобою. Всього найкращого. Твій друг Арнольд, — йдеться у привітанні Шварценеггера.

Кличко зазначив, що «його другу Арні» кілька днів тому зробили операцію на серці — поставили новий аортальний клапан.

Але він сильний і переможець! Почувається добре. І слідкує за подіями в Україні:), — додав мер Києва.

Привітання від Шварцнегера, фото: Віталій Кличко


Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. За попередніми даними, Кличко перемагає в же в першому турі виборів столичного мера, здобувши понад 50% голосів виборців.

Нагадаємо, Кличко нещодавно отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: Ракурс


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