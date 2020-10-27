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Ракурс
Арнольд Шварценеггер и Виталий Кличко, фото: Sebastian Zwez

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах (ФОТО)

27 окт 2020, 15:39
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Арнольд Шварценеггер, известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии, поздравил Виталия Кличко с победой на выборах киевского городского головы.

Кличко сообщил об этом в своем Фейсбуке, опубликовав подписанную актером фотографию результатов экзит-пола.

Виталий, поздравляю. Я горжусь тобой. Всего самого лучшего. Твой друг Арнольд, — говорится в поздравлении Шварценеггера.

Кличко отметил, что «его другу Арни» несколько дней назад сделали операцию на сердце — поставили новый аортальный клапан.

Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине:), — добавил мэр Киева.

Поздравления от Шварценеггера, фото: Виталий Кличко


Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. По предварительным данным, Кличко побеждает в же в первом туре выборов столичного мэра, получив более 50% голосов избирателей.

Напомним, Кличко недавно получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: Ракурс


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