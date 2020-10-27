Полиция. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145649-policiya-nakazala-organizatora-feykovyh-vyborov-na-sumschine.html

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Местные выборы в некоторых местностях состоялись с грубым нарушением законодательства. На Сумщине местные жители решили провести альтернативные выборы, потому что не соглашались на объединение территориальных общин.

Прокуратура Сумской области уже сообщила о подозрении самозваному председателю участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, 25 октября 2020 года в селе Сосновка Конотопского района параллельно заработали два избирательных участка с идентичными номерами. Один из них официально зарегистрирован, другой самостоятельно организовали жители села.

Чтобы не участвовать в объединении территориальных общин, они решили провести альтернативные выборы — создали комиссию, разослали жителям приглашение, напечатали и заверили печатью бюллетени на избрание председателя сельского совета Сосновки и депутатов. В бюллетенях были внесены только по одной кандидатуре.

Участие в голосовании приняли около 379 человек. После этого работу комиссии прекратили сотрудники полиции.

К уголовной ответственности привлекли женщину, возглавившую неофициальную избирательную комиссию, ей объявлено подозрение о препятствовании волеизъявлению (ч. 3 ст. 157 и ч. 1 ст. 353 УК Украины). Правоохранители также обещают наказать лиц, причастных к созданию и работы участка.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Сумщине работает незаконный избирком, организованный общиной, отказывающейся входить в состав ОТО.