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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: «Известия в Украине»

Лукашенко требует отчислять из вузов митингующих студентов

27 окт 2020, 15:04
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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже более двух месяцев. Активными участниками протестных акций являются молодые белорусы, в частности студенты.

Александр Лукашенко, официально провозглашенный победителем президентских выборов, заявил, что из высших учебных заведений следует отчислять студентов, участвующих в протестных акциях, сообщает портал Tut.by.

Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза, — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что такие же действия следует применить к преподавателям, которые поддерживают антиправительственные митинги.

Их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах, — заявил он.


Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Участники массовых протестов в Беларуси считают официальные результаты выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, а настоящим победителем выборов — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, 25 октября завершился срок «народного ультиматума», выдвинутого митингующими Лукашенко.


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