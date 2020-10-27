Лукашенко требует отчислять из вузов митингующих студентов

Александр Лукашенко, фото: «Известия в Украине»

https://racurs.ua/n145655-lukashenko-trebuet-otchislyat-iz-vuzov-mitinguuschih-studentov.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже более двух месяцев. Активными участниками протестных акций являются молодые белорусы, в частности студенты.

Александр Лукашенко, официально провозглашенный победителем президентских выборов, заявил, что из высших учебных заведений следует отчислять студентов, участвующих в протестных акциях, сообщает портал Tut.by.

Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза, — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что такие же действия следует применить к преподавателям, которые поддерживают антиправительственные митинги.

Их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах, — заявил он.



Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Участники массовых протестов в Беларуси считают официальные результаты выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко, а настоящим победителем выборов — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, 25 октября завершился срок «народного ультиматума», выдвинутого митингующими Лукашенко.