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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «Известия в Украине»

Лукашенко вимагає відраховувати з вишів студентів-мітингувальників

27 жов 2020, 15:04
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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад два місяці. Активними учасниками протестних акцій є молоді білоруси, зокрема студенти.

Олександр Лукашенко, офіційно проголошений переможцем президентських виборів, заявив, що з вищих навчальних закладів слід відраховувати студентів, котрі беруть участь у протестних акціях, повідомляє портал Tut.by.

Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції — він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу, — заявив Лукашенко.

Лукашенко заявив, що такі ж дії слід застосувати до викладачів, які підтримують антивладні мітинги.

Їх теж одиниці, які гидко себе ведуть у вишах, — заявив він.


Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Учасники масових протестів у Білорусі вважають офіційні результати виборів сфальсифікованими на користь Лукашенка, а справжнім переможцем виборів — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, 25 жовтня завершився термін «народного ультиматуму», висунутого мітингувальниками Лукашенкові.


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