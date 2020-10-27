Лукашенко вимагає відраховувати з вишів студентів-мітингувальників

Олександр Лукашенко, фото: «Известия в Украине»

https://racurs.ua/ua/n145655-lukashenko-vymagaie-vidrahovuvaty-z-vyshiv-studentiv-mitynguvalnykiv.html

Ракурс

Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад два місяці. Активними учасниками протестних акцій є молоді білоруси, зокрема студенти.

Олександр Лукашенко, офіційно проголошений переможцем президентських виборів, заявив, що з вищих навчальних закладів слід відраховувати студентів, котрі беруть участь у протестних акціях, повідомляє портал Tut.by.

Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції — він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з вишу, — заявив Лукашенко.

Лукашенко заявив, що такі ж дії слід застосувати до викладачів, які підтримують антивладні мітинги.

Їх теж одиниці, які гидко себе ведуть у вишах, — заявив він.



Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Учасники масових протестів у Білорусі вважають офіційні результати виборів сфальсифікованими на користь Лукашенка, а справжнім переможцем виборів — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, 25 жовтня завершився термін «народного ультиматуму», висунутого мітингувальниками Лукашенкові.