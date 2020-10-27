Поліція. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145649-policiya-pokarala-organizatorku-feykovyh-vyboriv-na-sumschyni.html

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Місцеві вибори у деяких місцевостях відбулися з грубим порушенням законодавства. На Сумщині місцеві жителі вирішили провести альтернативні вибори, бо не погоджувались на об'єднання територіальних громад.

Прокуратура Сумщини вже повідомила про підозру самозваній голові дільничної виборчої комісії. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, 25 жовтня 2020 року в селі Соснівка Конотопського району паралельно запрацювали дві виборчі дільниці з ідентичними номерами. Одна з них офіційно зареєстрована, іншу самостійно організували мешканці села.

Щоб не брати участь в об'єднанні територіальних громад, вони вирішили провести альтернативні вибори — створили комісію, розіслали жителям запрошення, надрукували та завірили печаткою бюлетені на обрання голови сільської ради Соснівки та депутатів. В бюлетенях було внесено лише по одній кандидатурі.

Участь у голосуванні взяло близько 379 осіб. Після цього роботу комісії припинили співробітники поліції.

Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто жінку, яка очолила неофіційну виборчу комісію, їй оголошено підозру про перешкоджання законному волевиявленню (ч. 3 ст. 157 та ч. 1 ст. 353 КК України). Правоохоронці також обіцяють покарати осіб, які причетні до створення та роботи дільниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Сумщині працює незаконна ДВК, яка організовує голосування до сільської ради, громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ.