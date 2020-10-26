Другого туру у Києві не буде, в Кличка понад 50% — паралельний підрахунок

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Ракурс

На виборах у Києві не буде другого туру голосування за мера. Чинний міський голова Віталій Кличко перемагає в першому турі. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів.

Кличко нібито має 50,9% голосів виборців. Голова виборчого штабу партії УДАР Оксана Продан при цьому послалася на інформацію, отриману з 99% виборчих дільниць.

За тими даними, які у нас є, згідно з паралельним підрахунком голосів, Віталій Кличко отримує 50, 9% голосів і з великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах київського міського голови, — заявила Продан на онлайн-брифінгу уранці 26 жовтня.

Конкуренти Кличка набрали:

Олександр Попов («Опозиційна платформа — За життя») — 9,5%;

Сергій Притула («Голос») — 7,9%;

Олексій Кучеренко («Батьківщина») — 6,4%.

Продан повідомила, що підрахунок голосів в даний час ще триває. Вона заявила, що партія УДАР проходить до Київради з результатом 19,7%.

Нагадаємо, що екзит-поли засвідчували про велику ймовірність другого туру виборів мера в столиці — показник Кличка трохи не дотягував до 50%.