Проукраїнська опозиція перемогла на парламентських виборах у Литві. Фото: baltnews.lt

https://racurs.ua/ua/n145604-proukrayinska-opozyciya-peremogla-na-parlamentskyh-vyborah-u-lytvi.html

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На виборах до Сейму Литви перемогла консервативна опозиційна партія «Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи».

Фракція переможців налічуватиме 50 депутатів. Членом цієї партії є колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс, який відомий своїми проукраїнськими поглядами. «Союз селян та зелених» (LVŽS), партія чинного глави уряду Саулюса Скверняліса, отримала 32 місця. Про це повідомляє LRT.

По 13 місць в Сеймі отримали «Ліберальний рух» та «Соціально-демократична партія». Одинадцять місць отримала «Партія свободи», а 10 — «Робітнича партія». По три мандати здобули «Виборча акція поляків Литви» та «Литовська соціал-демократична Трудова партія». Крім того, до Сейму пройшли чотири незалежних кандидатів. Правлячу коаліцію планують сформувати консерватори, «Ліберальний рух» та «Партія свободи».

За словами колишнього президента Литви Далі Грибаускайте, результати виборів «найкраще, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи».

Нагадаємо, 23 жовтня на виборах президента США відбулися заключні теледебати Джозефа Байдена і Дональда Трампа. Головною темою словесних нападів Байден обрав «спроби Трампа замирити Гітлера», а президент увесь час звинувачував сина Байдена в корупції.