Трамп і Байден на фініші — останні теледебати обійшлися без скандалів, фото — Букви

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На виборах президента США відбулися заключні теледебати перед голосуванням 3 листопада. На відміну від першої зустрічі візаві ця суперечка Джозефа Байдена і Дональда Трампа пройшла спокійніше.

Головною темою словесних нападів Байден обрав «спроби Трампа замирити Гітлера», а президент увесь час звинувачував сина Байдена в корупції.

Дебати пройшли більш доброзичливо. Раніше повідомлялося, що кандидатам відключали мікрофони, коли говорив візаві.

Байден порівняв спроби Трампа налагодити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином зі спробою умиротворення Гітлера.

Трамп згадав про Україну, коли коментував висловлювання глави розвідки США про можливе втручання у вибори Росії і Ірану.

Ці країни бажають мого програшу, бо ніхто не був жорсткіше щодо Росії, ніж я. США ввели санкції проти Росії, поставили зброю Україні, — заявив президент США.

Байден пригрозив будь-якій країні, яка втрутиться у вибори, тим, що їй доведеться «заплатити за це ціну».

Частину дебатів присвятили обговоренню расизму в США. Байден визнав існування в країні «структурного расизму» і звинуватив суперника у «підливанні масла в расистський вогонь».

Президент визнав, що спочатку негативно ставився до руху Black Lives Matter, оскільки чув, що вони називають поліцейських свинями. Утім, Трамп заявив, що «у цьому приміщенні немає меншого расиста, ніж я».

Трамп атакував Байдена, звинувачуючи його сина Хантера в нечистоплотних фінансових операціях в Україні, плодами яких нібито скористався і батько.