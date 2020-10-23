Притула і «слуга» Дубінський посварилися у прямому ефірі, скріншот відео

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Вибори в Києві були у фокусі уваги одного з політичних ток-шоу увечері 22 жовтня. Сергій Притула, кандидат на посаду мера Києва, та народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський посварилися в прямому ефірі «1+1».

Нардеп був у студії, а Притулу вивели на екрани онлайн. Дубінський запитав в кандидата на посаду мера столиці про кількість ліній метро в Києві. Притула відмовився спілкуватися із нардепом, назвавши його «абсолютним мерзотником».

Притула пояснив ведучій, що Дубінський «створював фейки під час Революції гідності» і йому «дивно бачити цього покидька у студії».

З мотивів гігієни не буду опускатись до спілкування з цим чоловіком, — заявив Притула.

Дубінський у відповідь назвав кандидата «тупою твариною, яка балотується в мери Києва».

Обмін «люб'язностями» тривав ще декілька хвилин. Притула пригадав, що це вперше, коли Дубінський спілкується з ним без матюків і припустив, що «Коломойський дозволив розмовляти йому з ним».

Я ж вам не «тикаю», хоча ви і тварина, — відповів нардеп.



Словесну перепалку припинила ведуча ток-шоу.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 25 жовтня Притула балотується на посаду мера столиці від партії «Голос».