На весілля сина кума Путіна прийшли «слуги народу», яких розважали «кролики» з Лободою, скріншот відео

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Віктор Медведчук, лідер ОПЗЖ, у жовтні влаштував помпезне весілля своєму пасинку в столичному ресторані на березі Дніпра.

На VIP-свято зібралося чимало «несподіваних» гостей з політики й бізнесу, зокрема, й народні депутати із провладної партії «Слуга народу».

Журналісти «Схем» зафіксували кортежі з преміальних авто, чимало з яких — на номерах прикриття, одне за одним під’їжджали до ресторану, який в той день був закритий для сторонніх.

Спокій VIP-гостей охороняли цілі групи «чорних чоловічків» Медведчука, які фактично заполонили територію довкола. Навіть попри протидію численної приватної охорони це не завадило журналістам зафіксувати тих, хто не хотів бути побаченим на святі.

Медведчук женив пасинка (сина Оксани Марченко від першого шлюбу) в елітному ресторані «Маячок». Журналісти зафіксували в об'єктиви камер братів Суркісів, формального власника каналів Медведчука Тараса Козака, забудовника Вадима Столара, депутата зі «Слуги народу» Андрія Холодова, який сидів у другому ряду на боці «гостей нареченого», учасника «бурштинової» перестрілки на Рівненщині, екс-депутата Володимира Продивуса,.

Цих та інших впливових гостей свята розважали популярні естрадні зірки — Олег Винник, Верка Сердючка, Світлана Лобода, Макс Барських, група «Врємя і Стєкло», дует «Кролики».

У попередньому розслідуванні «Схеми» з’ясували, що перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, котрий є одним із найближчих друзів президента і співвласником компаній, що входять до складу «Квартал-95», таємно приїжджав додому до олігарха Ріната Ахметова.