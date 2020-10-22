23 жовтня відзначають свято День Євлампія Зимовказівника. Фото: etno-selo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145466-23-jovtnya-vidznachaut-den-ievlampiya-zymovkazivnyka-ta-den-shampanskogo.html

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23 жовтня народне свято Євлампія Зимовказівника — цього дня за прикметами українці визначали, як скоро настане зима.

Дні в цей час ставали коротшими, у будинки наші предки освітлювали лампами. Саме тому завтрашнє свято ще називають Євлампій-світильник. Скіпки, встановлені в лампах, горіли приблизно 5 хвилин і найменші члени родини повинні були стежити, щоб світло не згасло.

Традиційно цього дня знахарки та знахарі починають збирати траву руту — вважалося, що вона мала велику магічну силу. Її розвішували під стелею для охорони дітей, що живуть у будинку.

Народні прикмети на 23 жовтня:

Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати — зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі — до похолодання.

У світі 23 жовтня відзначають День балету, День шампанського, День снігового барса та День iPod. У Бразилії святкують День авіатора, а в Мексиці — День лікаря.

23 жовтня в історії:

787 рік — другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1864 рік — за імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо.

1917 рік — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.

1946 рік — розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

2001 рік — Компанія Apple представляє перший iPod.

23 жовтня День ангела імені відзначають: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан та Феофіл.

Нагадаємо, 22 жовтня православна церква вшановувала пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого. Також сьогодні відзначали Всесвітній день людей з вадами мовлення.