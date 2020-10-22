Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
23 жовтня відзначають свято День Євлампія Зимовказівника. Фото: etno-selo.com.ua

23 жовтня відзначають День Євлампія Зимовказівника та День шампанського

22 жов 2020, 22:52
999

23 жовтня народне свято Євлампія Зимовказівника — цього дня за прикметами українці визначали, як скоро настане зима.

Дні в цей час ставали коротшими, у будинки наші предки освітлювали лампами. Саме тому завтрашнє свято ще називають Євлампій-світильник. Скіпки, встановлені в лампах, горіли приблизно 5 хвилин і найменші члени родини повинні були стежити, щоб світло не згасло.

Традиційно цього дня знахарки та знахарі починають збирати траву руту — вважалося, що вона мала велику магічну силу. Її розвішували під стелею для охорони дітей, що живуть у будинку.

Народні прикмети на 23 жовтня:

  • Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.
  • Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
  • Листя на вербі почало знизу жовтіти і облітати — зима буде рання.
  • Вітер зі сходу чи півночі — до похолодання.

У світі 23 жовтня відзначають День балету, День шампанського, День снігового барса та День iPod. У Бразилії святкують День авіатора, а в Мексиці — День лікаря.

23 жовтня в історії:


  • 787 рік — другий Нікейський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.
  • 1864 рік — за імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо.
  • 1917 рік — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва.
  • 1946 рік — розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.
  • 2001 рік — Компанія Apple представляє перший iPod.

23 жовтня День ангела імені відзначають: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан та Феофіл.

Нагадаємо, 22 жовтня православна церква вшановувала пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого. Також сьогодні відзначали Всесвітній день людей з вадами мовлення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів