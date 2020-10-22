23 октября отмечают праздник День Евлампия Зимоуказателя. Фото: etno-selo.com.ua

https://racurs.ua/n145466-23-oktyabrya-otmechaut-den-evlampiya-zimoukazatelya-i-den-shampanskogo.html

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23 октября народный праздник Евлампия Зимоуказателя — в этот день по приметам украинцы определяли, как скоро наступит зима.

Дни в это время становились короче, у дома наши предки освещали лампами. Именно поэтому завтрашний праздник еще называют Евлампий-светильник. Лучины, установленные в лампах, горели примерно 5 минут и самые маленькие члены семьи должны были следить, чтобы свет не погас.

Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву руту — считалось, что она обладала большой магической силой. Ее развешивали под потолком для охраны детей, живущих в доме.

Народные приметы на 23 октября:

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера — к похолоданию.

В мире 23 октября отмечают День балета, День шампанского, День снежного барса и День iPod. В Бразилии празднуют День авиатора, а в Мексике — День врача.

23 октября в истории:

787 год — второй Никейский собор христианской церкви установил порядок почитания икон.

1864 год — по императорскому приказу ликвидировали Азовское казачье войско.

1917 год — Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.

1946 год — началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

2001 год — компания Apple представляет первый iPod.

23 октября День ангела имени отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан и Феофил.

Напомним, 22 октября православная церковь чтила память святого апостола Иакова Алфеева. Также сегодня отмечали Всемирный день людей с нарушениями речи.