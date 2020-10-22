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23 октября отмечают праздник День Евлампия Зимоуказателя. Фото: etno-selo.com.ua

23 октября отмечают День Евлампия Зимоуказателя и День шампанского

22 окт 2020, 22:52
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23 октября народный праздник Евлампия Зимоуказателя — в этот день по приметам украинцы определяли, как скоро наступит зима.

Дни в это время становились короче, у дома наши предки освещали лампами. Именно поэтому завтрашний праздник еще называют Евлампий-светильник. Лучины, установленные в лампах, горели примерно 5 минут и самые маленькие члены семьи должны были следить, чтобы свет не погас.

Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву руту — считалось, что она обладала большой магической силой. Ее развешивали под потолком для охраны детей, живущих в доме.

Народные приметы на 23 октября:

  • Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
  • Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.
  • Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.
  • Ветер с востока или севера — к похолоданию.

В мире 23 октября отмечают День балета, День шампанского, День снежного барса и День iPod. В Бразилии празднуют День авиатора, а в Мексике — День врача.

23 октября в истории:


  • 787 год — второй Никейский собор христианской церкви установил порядок почитания икон.
  • 1864 год — по императорскому приказу ликвидировали Азовское казачье войско.
  • 1917 год — Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.
  • 1946 год — началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
  • 2001 год — компания Apple представляет первый iPod.

23 октября День ангела имени отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан и Феофил.

Напомним, 22 октября православная церковь чтила память святого апостола Иакова Алфеева. Также сегодня отмечали Всемирный день людей с нарушениями речи.

Источник: Ракурс


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