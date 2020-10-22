23 октября отмечают День Евлампия Зимоуказателя и День шампанскогоhttps://racurs.ua/n145466-23-oktyabrya-otmechaut-den-evlampiya-zimoukazatelya-i-den-shampanskogo.htmlРакурс
23 октября народный праздник Евлампия Зимоуказателя — в этот день по приметам украинцы определяли, как скоро наступит зима.
Дни в это время становились короче, у дома наши предки освещали лампами. Именно поэтому завтрашний праздник еще называют Евлампий-светильник. Лучины, установленные в лампах, горели примерно 5 минут и самые маленькие члены семьи должны были следить, чтобы свет не погас.
Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву руту — считалось, что она обладала большой магической силой. Ее развешивали под потолком для охраны детей, живущих в доме.
Народные приметы на 23 октября:
- Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
- Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.
- Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.
- Ветер с востока или севера — к похолоданию.
В мире 23 октября отмечают День балета, День шампанского, День снежного барса и День iPod. В Бразилии празднуют День авиатора, а в Мексике — День врача.
23 октября в истории:
- 787 год — второй Никейский собор христианской церкви установил порядок почитания икон.
- 1864 год — по императорскому приказу ликвидировали Азовское казачье войско.
- 1917 год — Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.
- 1946 год — началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
- 2001 год — компания Apple представляет первый iPod.
23 октября День ангела имени отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан и Феофил.
Напомним, 22 октября православная церковь чтила память святого апостола Иакова Алфеева. Также сегодня отмечали Всемирный день людей с нарушениями речи.