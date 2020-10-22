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Ракурс
«Сетку» подкупа избирателей обнаружили в Киеве. Фото: Нацполиция

Кандидат в депутаты Киевсовета покупал голоса избирателей за 1 тыс. грн (ФОТО, ВИДЕО)

22 окт 2020, 22:19
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Схему организации подкупа избирателей за голосование одного из кандидатов в депутаты разоблачили в Киеве.

Оказалось, что к организации «сетки» подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голосование за «нужного» политика киевлянам предлагали 1 тыс. грн так называемого вознаграждения. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Полтысячи гривен избирателям предлагали до выборов, а еще 500 грн обещали дать после голосования за нужного кандидата и предоставленного этому подтверждения.

Политика и его помощника разоблачили во время передачи части денег для дальнейшего подкупа избирателей. Также у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые планировали продать свои голоса. Во время обыска были изъяты списки граждан одного из районов столицы, конверты с деньгами, черновые записи и другие вещественные доказательства. Вскоре обоим объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

«Сетку» подкупа избирателей обнаружили в Киеве. Фото: Нацполиция

«Сетку» подкупа избирателей обнаружили в Киеве. Фото: Нацполиция


Напомним, с начала старта избирательного процесса полицейские зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений относительно правонарушений, связанных с выборами. Всего составили 1, 5 тыс. административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств.

Источник: Ракурс


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